东欧情势：乌克兰快要逾期，仍未向俄罗斯Gazprom支付天然气费

路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯天然气巨擘Gazprom周一称，眼看就要逾期(周一2000GMT)，乌克兰仍未向其支付天然气费用。乌克兰欠有该公司22亿美元燃气费。

乌克兰政府称，俄罗斯因为政治原因上调了对乌的天然气价格。

Gazprom发言人拒绝透露如果乌克兰逾期未结算月度天然气费用，将对其采取什么行动。每个月的第七天是结算日。

乌克兰以前出现过逾期不付费也没受到惩罚的情况，但Gazprom曾表示，如果出现逾期，有可能要求乌克兰以后预付费用。

Gazprom上周将对乌克兰的天然气价格调涨80%，至每千平方米485美元，但对其它欧洲客户的收费水平是370-380美元。

俄罗斯满足欧洲总天然气需求的30%，俄运至欧洲的天然气有一半是通过乌克兰运送。(完)