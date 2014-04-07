东欧情势：乌克兰快要逾期，仍未向俄罗斯Gazprom支付天然气费

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯天然气巨擘Gazprom周一称，眼看就要逾期(周一2000GMT)，乌克兰仍未向其支付天然气费用。乌克兰欠有该公司22亿美元燃气费。
乌克兰政府称，俄罗斯因为政治原因上调了对乌的天然气价格。
Gazprom发言人拒绝透露如果乌克兰逾期未结算月度天然气费用，将对其采取什么行动。每个月的第七天是结算日。
乌克兰以前出现过逾期不付费也没受到惩罚的情况，但Gazprom曾表示，如果出现逾期，有可能要求乌克兰以后预付费用。
Gazprom上周将对乌克兰的天然气价格调涨80%，至每千平方米485美元，但对其它欧洲客户的收费水平是370-380美元。
俄罗斯满足欧洲总天然气需求的30%，俄运至欧洲的天然气有一半是通过乌克兰运送。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。