国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差小跌，因需求稀少

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透首尔4月7日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一小跌，交易商称，除了炼厂检修外，市场缺乏多数能支撑人气的因素。
路透数据显示，柴油5月裂解价差下跌0.48美元，至每桶17.72美元；航煤裂解价差跌0.54美元，至15.73美元。
业内消息人士称，实货航煤/柴油升水扩大至负2.32美元，受航煤需求下降打压。
“目前来说，几乎没有因素支撑航煤，已经过了使用取暖煤油的季节，”一交易商称。
亚洲对柴油和航煤需求稀少的同时，炼厂展开第二季度的维护给市场提供一些支撑。
日本昭和壳牌石油称，旗下Toa Oil已经关闭位于日本东部的京滨炼厂的3号常压蒸馏单元，准备进行为期两个月的维护，该装置日处理量为7万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
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