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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 20:21 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差升至八个半月高点，受大宗交易支撑

路透新加坡4月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一跳涨17.16%至八个半月高点每桶10.31美元，受助于新加坡现货窗口的十宗交易。这批交易共计50万桶，也是约一年以来最大单日交易量。

目前尚不清楚交易商为何涌入现货市场，不过东南亚柴油需求一直格外强劲，因马六甲一家炼厂供应中断，越南唯一炼厂也将开始维护。

“过去，柴油需求通常在穆斯林斋月，或是在印尼总统大选时大增，”一家新加坡交易商称。

亚洲最大的柴油进口国--印尼将在4月9日选举新议会，三个月后选举总统。

亚洲石脑油裂解价差位于四日高点每吨138.83美元，受供应有限支撑。

交易商称，欧洲和地中海对亚洲出口石脑油5月到港船货较少，而且亚洲地区大量炼厂开展维护，导致供应减少。

新加坡现货市场今天共完成11笔交易，其中10笔为柴油。(完)

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