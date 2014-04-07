国际油市：亚洲柴油裂解价差升至八个半月高点，受大宗交易支撑

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透新加坡4月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一跳涨17.16%至八个半月高点每桶10.31美元，受助于新加坡现货窗口的十宗交易。这批交易共计50万桶，也是约一年以来最大单日交易量。
目前尚不清楚交易商为何涌入现货市场，不过东南亚柴油需求一直格外强劲，因马六甲一家炼厂供应中断，越南唯一炼厂也将开始维护。
“过去，柴油需求通常在穆斯林斋月，或是在印尼总统大选时大增，”一家新加坡交易商称。
亚洲最大的柴油进口国--印尼将在4月9日选举新议会，三个月后选举总统。
亚洲石脑油裂解价差位于四日高点每吨138.83美元，受供应有限支撑。
交易商称，欧洲和地中海对亚洲出口石脑油5月到港船货较少，而且亚洲地区大量炼厂开展维护，导致供应减少。
新加坡现货市场今天共完成11笔交易，其中10笔为柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校)
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
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