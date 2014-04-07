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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:45 BJT

美国热股：制药商Mannkind新药遭FDA延长审查期，股价盘初下挫约12%

路透4月7日 - 制药商Mannkind称，美国食品药物管理局(FDA)将对其吸入式胰岛素疗法的审查期延长三个月。

该公司股票周五收在6.87美元，周一盘初下挫约12%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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