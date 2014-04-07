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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:45 BJT

美国热股：制药商Questcor将被Mallinckrodt收购，股价盘初大涨23%

路透4月7日 - 专业药企Mallinckrodt同意以56亿美元收购制药商Questcor Pharmaceuticals ，以获取后者的多发性硬化症药物Acthar Gel。

Questcor股票周五收在67.87美元，周一盘初大涨23%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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