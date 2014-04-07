版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:44 BJT

美国热股：瑞信面临涉嫌避税的新调查，股价盘初下滑逾1%

路透4月7日 - 瑞士信贷 面临一项新调查，是关于其涉嫌帮助美国富人避税的事宜。此前纽约州最高金融监管当局曾要求该银行提供文件。

该银行股票周五收在32.66美元，周一盘初下滑逾1%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐