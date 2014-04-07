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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:42 BJT

美国热股：制药商Agios抗癌试验药物初显成效，股价盘初飙升20%

路透4月7日 - 周日发布的数据显示，制药商Agios 开发的一款试验药物在小规模第一阶段研究中，对于复发急性髓系白血病有明显抗癌效果。

该公司股票周五收在35.48美元，周一盘初飙升近20%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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