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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:42 BJT

美国热股：力拓在澳洲扩建煤矿的官司败诉，股价盘初微升

路透4月7日 - 力拓 输掉了一桩在澳洲扩建煤矿的官司。该公司称有必要扩建煤矿，以便在煤炭市场走软之际保持企业生存能力。

该公司股票周五收在55.3美元，周一盘初微升0.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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