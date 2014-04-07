欧洲经济：魏德曼依然反对欧洲央行的公债购买计划

路透阿姆斯特丹4月7日 - 德国央行总裁魏德曼周一表示，他依然反对欧洲央行的公债购买计划，如果通胀率仍远低于央行目标位，所有措施都应予以考虑。

上周四，欧洲央行为可能采取量化宽松举措提振欧元区经济和拉抬通胀率敞开大门。

一周前，魏德曼曾表示通过购买资产避免通缩，整体来说并非不可能，在购买资产问题上他的语气要比以往软。

周一在被问及他是否改变对直接货币交易(OMT)计划的看法时，魏德曼认为，该计划是在资助政府。

“我们谈论的情形是通胀持续位于低位，以及通胀率是否偏离了物价稳定的定义，不是偏高，而是偏低，”魏德曼在阿姆斯特丹Duitsland Instituut讲话时说。

“在这种情况下，很正常我们的共同责任是考虑采取措施，应对可能变得严重或让人担心的局势。”(完)