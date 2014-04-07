中美贸易：中国购买12万吨2014/15销售年度的美国大豆--美农业部

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透华盛顿4月7日 - 美国农业部周一称，国内民间出口商报告他们向中国出售了12万吨2014/15销售年度发货的美国大豆。2014/15销售年度将从9月1日开始。
按照法律，出口商若在一天内向同一目的地出售10万吨或以上的大宗商品，或2万吨豆油，都必须立即向农业部报告。购买量低于前述标准的要每周报告。
中国是全球最大的大豆进口国。截至3月27日，进口2014/15年度美国大豆的在册数量已达到约450万吨，还有57.5万吨尚未装运的2013/14年度的大豆。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。