欧洲央行：准备好在必要时采取行动--副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，央行准备在必要时采取行动，鉴于低通胀将持续更长时间的预期，央行决定维持宽松货币政策立场。

上周四，欧洲央行为可能采取量化宽松举措提振欧元区经济和拉抬通胀率敞开大门。

冈斯坦西欧没有提到推出量化宽松(QE)的可能性，但他表示，央行决策者”坚决要保持高度宽松的货币政策“。

”我们做好在必要时采取行动的准备，管理委员会一致‘承诺采用职责范围内的非常规工具，有效应对低通胀长期持续的风险’，他补充说。

他还表示，央行也准备好采取措施确保货币市场状况的稳定。

在提到央行正对欧元区银行业状况的检查时，冈斯坦西欧说：“我向你们保证，我们一定会从严进行全面评估。”

完成对银行业的检查后，欧洲央行的单一监管机制(SSM)将在11月接手对欧元区银行的监管工作。(完)