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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 21:42 BJT

美国热股：零售商Sears完成对服装业务的分拆，股价盘初上涨约1%

路透4月7日 - 零售商Sears 周五表示，已经完成了对旗下服装业务Lands' End的分拆，Lands' End的股票周一将以“LE”代码在Nasdaq资本市场挂牌上市。

Sears股价周五收在50.21美元，盘前大跌17.47%，周一盘初上涨约1.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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