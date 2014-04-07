美国股市：低开，动能股继续走软

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透纽约4月7日 - 美国股市周一低开，标准普尔500指数料将连续第三日下滑，部分近期大涨的个股继续疲弱走势。
生物科技类和互联网类股在受压最大的版块之列，它们扩大近期跌幅。雅虎 跌2%至33.58美元，Biogen 跌2.2%至282美元，Gilead Sciences Inc 跌1.3%，至71.04美元。
道琼工业指数 跌4.67点或0.03%至16,408.04点。标准普尔500指数 下滑3.54点或0.19%，至1,861.55点。Nasdaq指数 下跌16.14点或0.39%，至4,111.58点。
英特尔 上扬1.6%至26.59美元，限制了道指跌幅。(完)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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