美国股市：低开，动能股继续走软

路透纽约4月7日 - 美国股市周一低开，标准普尔500指数料将连续第三日下滑，部分近期大涨的个股继续疲弱走势。

生物科技类和互联网类股在受压最大的版块之列，它们扩大近期跌幅。雅虎 跌2%至33.58美元，Biogen 跌2.2%至282美元，Gilead Sciences Inc 跌1.3%，至71.04美元。

道琼工业指数 跌4.67点或0.03%至16,408.04点。标准普尔500指数 下滑3.54点或0.19%，至1,861.55点。Nasdaq指数 下跌16.14点或0.39%，至4,111.58点。