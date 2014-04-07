路透调查：欧洲央行启动量化宽松措施的机率有40%

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透4月7日 - 据路透针对货币市场交易员实施的一项调查：
* 欧洲央行有40%的机率启动量化宽松措施(1月调查时为18%)
* 欧洲央行将在1个月资金操作中分配85亿欧元(上个月为分配75.22亿欧元)
* 欧洲央行将在7天期再融资操作中分配1,150亿欧元(本周到期资金为1,106.43亿欧元)。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。