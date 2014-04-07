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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 22:04 BJT

路透调查：欧洲央行启动量化宽松措施的机率有40%

路透4月7日 - 据路透针对货币市场交易员实施的一项调查：

* 欧洲央行有40%的机率启动量化宽松措施(1月调查时为18%)

* 欧洲央行将在1个月资金操作中分配85亿欧元(上个月为分配75.22亿欧元)

* 欧洲央行将在7天期再融资操作中分配1,150亿欧元(本周到期资金为1,106.43亿欧元)。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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