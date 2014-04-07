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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 03:08 BJT

美国数据： 2月消费者信贷增加164.9亿美元，预估为增长140.9亿美元

路透华盛顿4月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，2月美国消费者信贷增长幅度大于预期，因学生和汽车信贷需求大幅上升。

美联储数据显示，2月消费者信贷增加164.9亿美元，至3.13万亿美元。1月修正后为增加138亿美元，前值为增长137亿美元。

路透对分析师的调查预计，2月消费者信贷增长140.9亿美元。

反映信用卡使用情况的2月循环信贷减少24.2亿美元，1月为减少2.41亿美元。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在2月大幅增长189.1亿美元，为一年来最大按月增幅，1月为增长140.4亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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