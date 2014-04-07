美国数据： 2月消费者信贷增加164.9亿美元，预估为增长140.9亿美元

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透华盛顿4月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，2月美国消费者信贷增长幅度大于预期，因学生和汽车信贷需求大幅上升。
美联储数据显示，2月消费者信贷增加164.9亿美元，至3.13万亿美元。1月修正后为增加138亿美元，前值为增长137亿美元。
路透对分析师的调查预计，2月消费者信贷增长140.9亿美元。
反映信用卡使用情况的2月循环信贷减少24.2亿美元，1月为减少2.41亿美元。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在2月大幅增长189.1亿美元，为一年来最大按月增幅，1月为增长140.4亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。