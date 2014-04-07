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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：4月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 04/03/2014 03/27/2014 03/27/2014 04/04/2013

初值 修正值 前值

小麦 606,038 507,460 492,577 783,732

燕麦 0 0 0 138

大麦 　 599 1,295 1,295 0

玉米 1,310,564 1,335,029 1,327,575 267,851

高粱 33,859 145,597 145,597 3,696

大豆 509,603 507,533 506,039 442,202

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 26,534,553 22,356,551

燕麦 1,855 7,789

大麦 　 158,716 135,519

玉米 23,721,666 11,251,804

高粱 2,337,100 1,318,182

大豆 40,676,955 33,355,842

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
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