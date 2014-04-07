USDA报告：4月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透4月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 04/03/2014 03/27/2014 03/27/2014 04/04/2013
初值 修正值 前值
小麦 606,038 507,460 492,577 783,732
燕麦 0 0 0 138
大麦 599 1,295 1,295 0
玉米 1,310,564 1,335,029 1,327,575 267,851
高粱 33,859 145,597 145,597 3,696
大豆 509,603 507,533 506,039 442,202
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 26,534,553 22,356,551
燕麦 1,855 7,789
大麦 158,716 135,519
玉米 23,721,666 11,251,804
高粱 2,337,100 1,318,182
大豆 40,676,955 33,355,842
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。