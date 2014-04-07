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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 00:50 BJT

金属期市：伦铜上涨，投资人指望中国出台更多经济刺激措施

* 上海期交所因假日休市，周二重开

* 投资人不确定是否中国会采取积极措施支撑经济成长

路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜周一在跌至逾一周低点后反弹，投资人焦急等待全球最大铜消费国-中国政策制定者有关放宽货币政策的迹象。

美元兑一篮子主要货币下滑，美元走软扶助支撑金属价格。

最近几日关于中国需求增长疲弱的担忧有所减弱，使得铜市得到支撑。但金属价格仍易受到经济信心转弱的影响。

“市场担心，如果经济放缓较预期严重，是否(中国政府)会采取积极措施，但之前他们都达到了(经济成长)目标，我看不到他们这次不采取措施的理由。”SP Angel金属研究分析师Sergey Raevskiy表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,675美元，升0.9%，稍早跌至每吨6,585美元，为3月28日以来低点。

包括上海期货交易所的中国市场周一因清明节休市，周二将重开。

“由于中国市场今日休市，市况相对淡静，在下周末中国公布一系列经济数据前，交投可能不会加快。”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。

下周中国将公布的数据包括国内生产总值(GDP)、零售销售和房价数据。

Meir表示，他认为期铜的下一阻力位在6,780美元。

LME三个月期铝 收低0.3%，报1,817美元。

三个月期镍 收高0.2%，报每吨16,410美元，期锡 收高0.3%，报每吨23,225美元。

期铅 收升0.3%，报每吨2,065美元。期锌 收低0.1%，报每吨2,002美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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