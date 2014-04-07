金属期市：伦铜上涨，投资人指望中国出台更多经济刺激措施

日本股市：跌向近五个月低位，日圆走强拖累出口类股
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
* 上海期交所因假日休市，周二重开
* 投资人不确定是否中国会采取积极措施支撑经济成长
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜周一在跌至逾一周低点后反弹，投资人焦急等待全球最大铜消费国-中国政策制定者有关放宽货币政策的迹象。
美元兑一篮子主要货币下滑，美元走软扶助支撑金属价格。
最近几日关于中国需求增长疲弱的担忧有所减弱，使得铜市得到支撑。但金属价格仍易受到经济信心转弱的影响。
“市场担心，如果经济放缓较预期严重，是否(中国政府)会采取积极措施，但之前他们都达到了(经济成长)目标，我看不到他们这次不采取措施的理由。”SP Angel金属研究分析师Sergey Raevskiy表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,675美元，升0.9%，稍早跌至每吨6,585美元，为3月28日以来低点。
包括上海期货交易所的中国市场周一因清明节休市，周二将重开。
“由于中国市场今日休市，市况相对淡静，在下周末中国公布一系列经济数据前，交投可能不会加快。”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。
下周中国将公布的数据包括国内生产总值(GDP)、零售销售和房价数据。
Meir表示，他认为期铜的下一阻力位在6,780美元。
LME三个月期铝 收低0.3%，报1,817美元。
三个月期镍 收高0.2%，报每吨16,410美元，期锡 收高0.3%，报每吨23,225美元。
期铅 收升0.3%，报每吨2,065美元。期锌 收低0.1%，报每吨2,002美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。
* 在朝鲜试射导弹后，地区紧张情势升高 * 日圆兑美元、欧元和英镑升至五个月高位 * 市场对美国财政部汇率报告处之泰然 * 美国未点名任何贸易伙伴国为汇率操纵国 路透东京4月17日 - 美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。 美元指数 跌0.2%至100.390，受上周五疲软的美国零售销售和消费者物价数据拖累，且避险情绪推动美债收益率(殖利率)降至五个月低点。 美元延续上日跌势，兑日圆 跌至108.135，为11月中以来低点。 日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头。欧元 和英镑 兑日圆均跌至五个月低点，分别触及114.955日圆和136.05日圆。 朝鲜(北韩)周日据信导弹试射失败，此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升温，美国总统特朗普对朝鲜问题措辞强硬。 “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面