欧洲股市：Bouygues和Iliad拖累欧股从五年半高位回落

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数下跌1.3%，从五年半高位回落
* 由Bouygues和Iliad领跌，Numericable因SFR交易而暴涨
* Raiffeisen下滑，因乌克兰紧张局势升级
路透伦敦4月7日 - 欧洲股市周一下跌，之前三周上涨。今日由法国企业Iliad 和Bouygues 领跌，因Bouygues向Vivendi 旗下SFR电信分支提出的并购提议落败，预期将损害Iliad和Bouygues企业盈利。
Numericable 成功并购SFR后，Numericable股价暴涨14.8%，Bouygues大跌6%，Iliad急跌5.5%。
Bouygues今年迄今上升12.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 同期上涨3.9%。
Iliad投资者感到失望，因为Iliad已同意，如果Bouygues并购SFR成功，将买入Bouygues移动网络和一些频谱。
Iliad在STOXX Europe 600科技指数 中跌幅最大，该指数下挫2%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下挫1.3%，收报1,335.90点，从周五触及的五年半高位回落，且录得一个月来最大单日跌幅。
FTSEurofirst 300指数下跌，之前连涨三周，从3月低位已反弹5.3%。
市场仍容易受到乌克兰和俄罗斯情势发展所影响，在俄罗斯有敞口的Raiffeisen Bank 周一下挫4.1%。支持俄罗斯的示威者在乌克兰东部城市夺得武器后，Raiffeisen Bank扩大跌幅。
Euro STOXX 50波动率指数 跳升10.5%，暗示投资者风险厌恶情绪急升。
英国富时100指数 收跌1.09%，报6,622.84点；德国DAX指数 下挫1.91%，报9,510.85点；法国CAC-40指数 收低1.08%，报4,436.08点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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