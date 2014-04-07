纽约期市：咖啡期货连涨第二日，因担忧巴西作物

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透纽约/伦敦4月7日 - 咖啡期货周一放量上涨，为六周来最大两日连涨，之前一份利多的巴西作物报告令投资者重新担忧巴西干旱天气将减少阿拉比卡咖啡豆产量。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货较周四收位跳升10.7%，较上月触及的两年高位仅低14美分，因在咖啡树上的咖啡豆开始成形时天气干燥。
Procafe基金会和巴西国家咖啡协会(CNC)周五发布的一份研究预期，2014年巴西咖啡豆产量可能下降至401-433万包(每包60公斤)，之后投资者对1-2月巴西干旱将给作物造成多大损失的担忧升温。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨8.35美分，或4.5%，报每磅1.9335美元，略低于日内高位1.9680美元，延续上日的涨势。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨40美元，或1.9%，收报每吨2,112美元，此为3月19日来最高。
ICE原糖期货下挫超过2%，因巴西中南部开始收割甘蔗，指数基金开始展期也使近月合约受压。
ICE-5月原糖期货 收跌0.41美分，或2.4%，报每磅16.94美分。Liffe-5月白糖合约 收跌8.10美元，或1.7%，报每吨455.80美元。
Liffe-7月可可合约 收跌2英镑，或0.1%，报每磅1,875英镑。ICE-5月可可合约 下滑7美元，或0.2%，报每吨2,959美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。