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市场报道 | 2014年 4月 8日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受累于技术性卖盘

路透4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一收跌，因上周触及数个月高位后有获利了结和技术性卖盘，加之出口需求疲弱。

近月5月 和7月大豆 表现逊于远月大豆合约，因套利交易。倍受关注的7月/11月升水收窄至2.40美元，上周一度走宽至历来高位2.50-3/4美元。

交易商预期，美国农业部(USDA)在周三公布的月度供需报告中将下调对2013/14年美国和全球大豆的结转库存预估。

USDA表示，最新一周出口检验美国大豆50.9603万吨，高于预期的40-50万吨。

USDA称，民间出口商表示销售12万吨2014/15年美国大豆到中国。

5月大豆期货合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳14.64-1/4美元。

5月豆粕合约 收挫4.8美元，报每短吨474.3美元。5月豆油合约 跌0.14美分，报41.43美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,030口，豆粕为74,007口，豆油为98,152口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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