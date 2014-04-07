版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收低1.02%，Nasdaq指数劲跌1.16%

路透4月7日 - 美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。

NASDAQ指数录得2011年11月来最大的三日跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低166.84点，或1.02%，至16,245.87点；标准普尔500指数 收低20.05点，或1.08%，至1,845.04点；Nasdaq指数 劲跌47.973点，或1.16%，至4,079.753点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐