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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 53.59 -2.77 -4.91 5600086

搜狐 59.11 -0.83 -1.38 849690

网易 64.70 +0.25 +0.39 717598

百度 143.51 -5.84 -3.91 10284239

台湾

台湾积体电路 19.74 -0.03 -0.15 1801627

联电 2.10 +0.02 +0.96 278715

日月光 5.47 +0.04 +0.74 169960

硅品精密 6.80 +0.01 +0.15 585438

和信超媒体 1.26 +0.06 +5.00 490191

友达 3.83 +0.02 +0.52 234686

中华电信 30.87 +0.07 +0.23 19213

台湾国际航电 55.65 -0.06 -0.11 1993692

香港

中国移动 45.96 +0.33 +0.72 252594

中国联通 13.59 +0.28 +2.10 153411

中国电信 45.33 +0.00 +0.00 20740

中芯国际 3.76 -0.18 -4.57 35250

电讯盈科 5.00 +0.04 +0.81 166

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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