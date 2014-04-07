《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月7日

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 53.59 -2.77 -4.91 5600086
搜狐 59.11 -0.83 -1.38 849690
网易 64.70 +0.25 +0.39 717598
百度 143.51 -5.84 -3.91 10284239
台湾
台湾积体电路 19.74 -0.03 -0.15 1801627
联电 2.10 +0.02 +0.96 278715
日月光 5.47 +0.04 +0.74 169960
硅品精密 6.80 +0.01 +0.15 585438
和信超媒体 1.26 +0.06 +5.00 490191
友达 3.83 +0.02 +0.52 234686
中华电信 30.87 +0.07 +0.23 19213
台湾国际航电 55.65 -0.06 -0.11 1993692
香港
中国移动 45.96 +0.33 +0.72 252594
中国联通 13.59 +0.28 +2.10 153411
中国电信 45.33 +0.00 +0.00 20740
中芯国际 3.76 -0.18 -4.57 35250
电讯盈科 5.00 +0.04 +0.81 166
(完)
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0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。