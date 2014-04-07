澳新经济指标预测--4月8日-4月15日****

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 4月9-10日 2300 新西兰采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.20 4月10日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.5 增加4.73 全职就业人数(万人) -- 增加8.05 就业参与率 64.7% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -1.0% 4月11日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月14日当周 4月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月15日(二) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% (完)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。