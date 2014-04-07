更新版 1-人民币汇率：美国对人民币近期贬值发出警告

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
在本周稍后国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议举行前，这位官员在讲话中表达了美国的立场。他指出，在人民币汇率回落后，中国政府就宣布放宽人民币浮动区间，这与有关中国当局“大规模”干预汇市的报导相一致。这正是美国政府希望中国政府放弃的行为。
美国也可能在会中对欧洲施压，要求欧洲采取更果决的行动，整顿出现问题的银行业。
这位财政部官员表示，近期欧洲的经济数据显示，该区域出现“长期低通胀及需求疲弱”的现象。这似乎令市场愈发担忧欧洲经济如此疲弱，有可能坠入物价及薪资下跌即通缩的危险漩涡。
“需要采取更多行动以扶助经济成长，”该官员指出。
这位官员对其他经济大国亦直言不讳，指称日本应该避免过度采取财政撙节的措施。
他表示，美国对俄罗斯官员实施的制裁，已对该国经济产生影响。他同时遣责新兴市场在采行汇率自由浮动措施上步伐太慢。
“许多新兴市场抗拒更快转向市场决定的汇率机制，正阻碍确保全球经济持续强劲复苏所需的重新平衡，”这位官员指出。(完) (编译 戴素萍/龚芳; 审校 侯向明/王兴亚)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。