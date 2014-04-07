更新版 1-人民币汇率：美国对人民币近期贬值发出警告

在本周稍后国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议举行前，这位官员在讲话中表达了美国的立场。他指出，在人民币汇率回落后，中国政府就宣布放宽人民币浮动区间，这与有关中国当局“大规模”干预汇市的报导相一致。这正是美国政府希望中国政府放弃的行为。

美国也可能在会中对欧洲施压，要求欧洲采取更果决的行动，整顿出现问题的银行业。

这位财政部官员表示，近期欧洲的经济数据显示，该区域出现“长期低通胀及需求疲弱”的现象。这似乎令市场愈发担忧欧洲经济如此疲弱，有可能坠入物价及薪资下跌即通缩的危险漩涡。

“需要采取更多行动以扶助经济成长，”该官员指出。

这位官员对其他经济大国亦直言不讳，指称日本应该避免过度采取财政撙节的措施。

他表示，美国对俄罗斯官员实施的制裁，已对该国经济产生影响。他同时遣责新兴市场在采行汇率自由浮动措施上步伐太慢。