日本央行：料维持政策稳定与乐观展望，无惧消费税上调冲击

* 日本央行将在0230-0500GMT公布决议，料将维持政策稳定

* 日本央行预计维持经济温和复苏观点

* 乐观的前景展望可能构成央行半年度报告的基础

* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行媒体简报会

路透东京4月8日 - 日本央行周二料不会扩大刺激政策，将坚持现有的举措以对抗长期以来的通缩问题，即便上调消费税令经济前景蒙阴。

经济最近显露出的疲弱迹象并未令日本央行动摇，该央行在周二结束的政策会议上料维持当前的货币政策，并重申经济正走在正常轨道上，在大约一年后可望实现2%的通胀率目标。

近期一些数据为首相安倍晋三的刺激政策投下疑问，其中就包括央行的“短观”调查报告。该报告显示，企业预期未来数年的通胀仍将低迷，并认为上周的增税举措对消费支出的抑制作用，将大于1997年上次增税时的情况。

不过总裁黑田东彦和其他央行官员看起来并不为所动，指出经济中闲置产能减少等正面迹象应能帮助央行实现承诺，即通胀率在明年4月前后升至2%。

外界因此普遍预期日本央行会维持承诺，以每年60-70万亿(兆)日圆(5,790-6,760亿美元)的速度增加基础货币。该央行预计还会坚持对经济将温和复苏的评估。

“日本央行将发出与以前相同的讯息，那就是一切都处于正轨，目前无需扩大刺激政策，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。