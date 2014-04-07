日韩经济指标预测--4月8日-4月15日****

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -- -- 未经季节调整经常账(亿日圆) 盈余6,280 赤字15,890 4月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月9日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +7.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -3.6% 进口物价(较上年同期) -- -4.8% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -3.0% +13.4% (较上年同期) +17.6% +23.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超7,636 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,155 4月10日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 2.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.7% +1.8% 4月11日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月14日当周 4月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月15日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。