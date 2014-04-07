标题新闻：NZIER调查显示新西兰第一季企业信心持于14年高位附近，预示未来两年利率稳步上行

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和

0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)