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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 06:37 BJT

标题新闻：NZIER调查显示新西兰第一季企业信心持于14年高位附近，预示未来两年利率稳步上行

注：新西兰经济研究所(NZIER)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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