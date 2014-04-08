路透专访：中国经济问题并不严重--智利矿企Antofagasta执行长

路透圣地亚哥4月7日 - 智利矿企Antofagasta Minerals 执行长Diego Hernandez周一对路透表示，中国的经济问题不大，不太可能导致该国出现经济危机。中国是全球最大金属消费国。

中国一家企业出现债务违约引发人们对中国信贷问题的担忧，此后铜价 于3月跌至三年半低点。自那以后铜价虽企稳，不过投资者依然担心中国经济放缓。

Diego Hernandez淡化了人们对中国经济状况的担忧。他在矿业界经验丰富，曾经掌管智利国有铜生产企业Codelco 以及必和必拓 的基本金属部门。

“我们认为中国经济表现相当稳健，”他在智利办公室接受专访时表示，“可能有些问题，但问题都非常小。”

Hernandez称，如果新增加的铜储备一如承诺进入市场，那么铜市供应可能将略微过剩。

Antofagasta Minerals料将在未来五年支出30亿美元，将铜产量从目前略高于70万吨的水平，到2018年时提高至90万吨。(完)