英国经济：服务业第一季出口增速创纪录最快--商会调查

路透伦敦4月8日 - 周二公布一份调查显示，英国服务业企业称2014年第一季出口增速创纪录最快，制造业也录得年度强劲开局。

英国商会(BCC)称，其季度经济调查表明，这种经济复苏速度短期将持续。

但该商会在一份声明中称，需要采取更多举措来确保企业未来取得融资管道。

英国经济在2013年大幅好转，甚至连政府都感到惊讶，不过仍不如金融危机前的情况。

该商会称，1月至3月出口销售和订单指标均触及1989年开始进行此项调查以来的最高水准，六项关键制造业指标也触及纪录高位，其中包括投资计划。

英国财政大臣欧思邦将乐见这样的结果，他自2010年就任以来一直在努力提振出口和制造业。

“我们的调查结果表明，短期内经济成长将继续增强，支持最近对经济稳步复苏的预期，”商会首席分析师David Kern表示。“但挑战犹存，尽管有了这样的进步，但还不能确保复苏。”

上月，该商会将今明两年英国经济成长预期分别略微上调至2.8%和2.5%。

在周二公布的调查中，该商会认为第一季服务业就业成长下滑，不过企业预计未来三个月会逐步加速。

通胀仍是服务业和制造业的最大疑虑，尽管英国消费者物价指数增速2月放缓至1.7%，为逾四年来最低水准。