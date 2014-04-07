版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 07:37 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元海外反弹，但趋势向下

2314GMT

* 开盘上涨0.27%，受美债收益率下跌及欧洲央行迟疑未行动所带动

* 尽管反弹，但五、10日和20日移动均线及波林格区间均向下

* 趋势形态目标为更长期200日移动均线切入位1.3534

* 纽约盘低位1.3721和10日移动均线1.3751为初步支撑位和阻力位

* 在亚洲盘料再次窄幅区间交投

* 图表：link.reuters.com/car38v

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐