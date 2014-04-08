《中国报摘》--中国证券报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条:
--据获悉，有关部门已批复中国云南省电力用户和发电企业直接交易(直购电)试点的输配电价。业内人士认为，这意味着云南在全国率先探索电价市场化，在云南省内水电以更合理价格输出的同时，电解铝等大工业用电成本有望下降。
* 其他:
--据悉，为保证全年经济社会发展主要预期目标的顺利实现，从4月开始，一系列稳增长、扩内需措施有望密集出台，将集中于投资和消费领域。
--证监会新闻发言人邓舸日前表示，《私募投资基金管理暂行条例(送审稿)》已开始征求意见。
--TCL集团 称，拟参与申购深圳市投资控股有限公司转让所持的深纺织 部分股权。若交易成功完成，TCL集团将成为深纺织第一大股东。
--自2月20日开始停牌的*ST超日 公告，虽经多方斡旋，但意向合作方目前仍不愿伸出援手；同时公司被债权人上海毅华提出破产重整申请，或由此进入破产重整程序。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha