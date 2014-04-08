版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:18 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月8日

* 头版头条:

--据获悉，有关部门已批复中国云南省电力用户和发电企业直接交易(直购电)试点的输配电价。业内人士认为，这意味着云南在全国率先探索电价市场化，在云南省内水电以更合理价格输出的同时，电解铝等大工业用电成本有望下降。

* 其他:

--据悉，为保证全年经济社会发展主要预期目标的顺利实现，从4月开始，一系列稳增长、扩内需措施有望密集出台，将集中于投资和消费领域。

--证监会新闻发言人邓舸日前表示，《私募投资基金管理暂行条例(送审稿)》已开始征求意见。

--TCL集团 称，拟参与申购深圳市投资控股有限公司转让所持的深纺织 部分股权。若交易成功完成，TCL集团将成为深纺织第一大股东。

--自2月20日开始停牌的*ST超日 公告，虽经多方斡旋，但意向合作方目前仍不愿伸出援手；同时公司被债权人上海毅华提出破产重整申请，或由此进入破产重整程序。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐