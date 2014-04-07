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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 07:55 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆上升趋势失去动能

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* 在昨日下跌，澳元兑日圆上升趋势可能失去动能

* 周一结束连续11天的日低垫高及高位提高

* 如今五日移动均线显示向下，但汇价守住10日移动均线(95.42)

* 若跌破95.25，则下看91.25/96.50走势的38.2%回档位94.50

* 澳元兑日圆可能受澳洲国民银行(NAB)企业现况指数和日本央行会议结果所牵动。(完)

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