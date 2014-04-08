中国个股：*ST超日被债权人申请破产重整，法院是否受理尚存不确定性

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 出现中国第一单实质性债券违约的上海超日太阳能科技股份有限公司 近日被其其债权人申请破产重整，但法院是否受理，公司能否进入破产重整程序尚存不确定性。
公司上周六公告称，公司近日已接到债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以*ST超日不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请，并通过重整程序清偿其债权。
目前*ST超日应付上海毅华的货款为850.60万元人民币。
若法院裁定受理申请人的破产重整申请，公司股票将于公司披露相关破产重整受理公告及实行退市风险警示公告之日停牌一天，次一交易日复牌并被实行退市风险警示。自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌，直至人民法院就重整计划作出裁定后，由公司向深圳证交所提出申请复牌。
若法院受理债权人提出的破产重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法申报债权。管理人在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。若重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将终止公司的重整程序，并宣告公司破产清算。
*ST超日自2月中旬起持续停牌，上一交易日收报2.59元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha