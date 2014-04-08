《香港报摘》--经济日报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条：
--一个月前创股价新高的股王腾讯 动力无以为继，连日下试低位，昨日曾大跌逾5%，一度失守500港元大关。
* 其他：
--汇丰 为吸纳短线存户，今日起推出一个月人民币定期存款年息率高达3.8厘，较其他银行一年期息率高60点子（基点），最低存款额为两万元人民币，须以新存入港元兑换。
--即将辞任中信21 主席的王军，于公司召开股东会就引入阿里巴巴IPO-ALIB.N等投票前，先以低价行使涉及3,000万股股份的认股权，再连续三日减持股份套现逾9,000万港元。
--汇丰 称，受人民币季内贬值、内地经济数据偏弱及发生首宗违约事件拖累，首季人民币点心债按美元计亏蚀2.11%，估计今季可录0.8%正回报，因众多点心债到期可对债价起支持作用。
--阿里巴巴于弃香港上市已成事实，港交所 行政总裁李小加称，期望市场不放弃讨论股权架构制度。
--就彭博报道指中海油 拟出售阿根廷公司Bridas的50%股权，以筹措资金发展其他项目，中海油发言人表示，不评论市场传闻。（完）
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha