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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报4月8日

* 头版头条：

--一个月前创股价新高的股王腾讯 动力无以为继，连日下试低位，昨日曾大跌逾5%，一度失守500港元大关。

* 其他：

--汇丰 为吸纳短线存户，今日起推出一个月人民币定期存款年息率高达3.8厘，较其他银行一年期息率高60点子（基点），最低存款额为两万元人民币，须以新存入港元兑换。

--即将辞任中信21 主席的王军，于公司召开股东会就引入阿里巴巴IPO-ALIB.N等投票前，先以低价行使涉及3,000万股股份的认股权，再连续三日减持股份套现逾9,000万港元。

--汇丰 称，受人民币季内贬值、内地经济数据偏弱及发生首宗违约事件拖累，首季人民币点心债按美元计亏蚀2.11%，估计今季可录0.8%正回报，因众多点心债到期可对债价起支持作用。

--阿里巴巴于弃香港上市已成事实，港交所 行政总裁李小加称，期望市场不放弃讨论股权架构制度。

--就彭博报道指中海油 拟出售阿根廷公司Bridas的50%股权，以筹措资金发展其他项目，中海油发言人表示，不评论市场传闻。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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