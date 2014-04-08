版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:11 BJT

《汇市简讯》美元兑加元趋势向下

2358GMT

* 昨日内移日--开盘几无变动--在1.1000上方走势挣扎

* 五日、10日和20日移动均线向下，波林格区间扩大--趋势确立

* 100日移动均线和2月低位(1.0900/10)为初步支撑

* 昨日高位1.1009和10日移动均线1.1027为阻力位。

* 图表：link.reuters.com/kar38v

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐