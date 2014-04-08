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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月8日-4月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家     规模         发行细节
 4/8          美国                  三年期公债
 4/8          英国                  通膨保值公债
 4/9          日本                  提高流动性标售
 4/9          美国                  10年期公债
 4/9          德国     40亿欧元     两年期联邦债券
                                    
 4/10         美国                  30年期公债
 4/10         西班牙                标售六个月和12个月期国库券
 4/10         日本                  三个月期贴现国库券
 4/10         意大利                债券标售
 4/11         日本                  30年期公债
 4/11         日本                  两个月期贴现国库券
 4/11         意大利                中长期债券
 4/14  1350   法国                  标售国库券(BTF)
 4/15         日本                  五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)
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