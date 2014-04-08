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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:23 BJT

《香港报摘》--信报4月8日

* 头版头条：

--美国科网及生物科技股带动美股下跌，拖累香港的科网、软件及风电等新经济股份进一步急挫，重磅股腾讯 曾跌穿500港元。

* 其他：

--港交所 人民币期货夜市首晚交投淡静，成交合约仅24张。

--渣打 全球研究高级利率策略师刘洁称，人民币点心债投资者透过资产互换交易所得收益率，与直接持有美元或其他货币资产的收益率差距刷新高，因此带动首季点心债发行量创历来季度新高。

--新世界发展 供股权首日交易收升21%，惟正股受压跌1.6%，沽空比率达48%。

--冠忠巴士 获公司执行董兼行政总裁黄良柏提出全面收购，以5.83亿港元收购其家族信托公司以及新世界系公司的持股，每股作价2.3港元，较停牌前有15%溢价，将维持上市地位。

--金蝶国际 计划于未来五年内并购多间移动互联网或创新科技公司，以强化云之家和下月正式推出的“讯通”等企业通讯平台。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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