《香港报摘》--信报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条：
--美国科网及生物科技股带动美股下跌，拖累香港的科网、软件及风电等新经济股份进一步急挫，重磅股腾讯 曾跌穿500港元。
* 其他：
--港交所 人民币期货夜市首晚交投淡静，成交合约仅24张。
--渣打 全球研究高级利率策略师刘洁称，人民币点心债投资者透过资产互换交易所得收益率，与直接持有美元或其他货币资产的收益率差距刷新高，因此带动首季点心债发行量创历来季度新高。
--新世界发展 供股权首日交易收升21%，惟正股受压跌1.6%，沽空比率达48%。
--冠忠巴士 获公司执行董兼行政总裁黄良柏提出全面收购，以5.83亿港元收购其家族信托公司以及新世界系公司的持股，每股作价2.3港元，较停牌前有15%溢价，将维持上市地位。
--金蝶国际 计划于未来五年内并购多间移动互联网或创新科技公司，以强化云之家和下月正式推出的“讯通”等企业通讯平台。（完）
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha