中国个股：TCL集团拟受让深纺织近三成股权，完善面板产业链

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 中国家电大厂--TCL集团股份有限公司 周一表示，拟受让深纺织 近三成股权，以完善旗下平板显示产业链的布局。
公司公告显示，深纺织 大股东深圳市投资控股有限公司近期通过公开征集受让方式转让其持有的深纺织股权，转让数量为总股本的26%-29%。在公开征集截止日，TCL集团唯一提交受让意向书，并支付了1.1亿元人民币缔约保证金。
目前深投资直接和间接持有深纺织49.39%股份。若按深纺织停牌前的市价计算，深投资拟转让股权价值为12.96-14.45亿元。
TCL集团指出，深纺织在国内偏光片业务领域建立和积累了一定的品牌、技术、运营管理经验。通过本次交易，可以进一步完善TCL在平板显示产业链的纵向布局，增强对薄膜电晶体液晶显示（TFT-LCD）关键材料和部品的控制力，为进一步做大做强平板显示产业奠定良好的基础。
公告强调，TCL集团能否成为最终受让方仍需要通过谈判程序及相关部门审批程序确 定，双方能否在谈判中达成共识并通过相关部门的批准存在重大不确定性。
TCL集团旗下拥有一条8.5代TFT－LCD面板生产线，TCL集团持有面板项目公司华星光电85%股权，三星电子 持有其余15%股权。华星光电已启动二期建设，再建设一条8.5线。有业内人士预期，TCL集团收购深纺织，或是为华星光电借壳上市提前筹划，以打通面板线建设巨额投资的融资渠道。
深纺织A于3月25日起停牌，上一交易日收报9.84元。TCL集团上周五收报2.58元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha