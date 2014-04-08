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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:30 BJT

中国个股：TCL集团拟受让深纺织近三成股权，完善面板产业链

路透上海4月8日 - 中国家电大厂--TCL集团股份有限公司 周一表示，拟受让深纺织 近三成股权，以完善旗下平板显示产业链的布局。

公司公告显示，深纺织 大股东深圳市投资控股有限公司近期通过公开征集受让方式转让其持有的深纺织股权，转让数量为总股本的26%-29%。在公开征集截止日，TCL集团唯一提交受让意向书，并支付了1.1亿元人民币缔约保证金。

目前深投资直接和间接持有深纺织49.39%股份。若按深纺织停牌前的市价计算，深投资拟转让股权价值为12.96-14.45亿元。

TCL集团指出，深纺织在国内偏光片业务领域建立和积累了一定的品牌、技术、运营管理经验。通过本次交易，可以进一步完善TCL在平板显示产业链的纵向布局，增强对薄膜电晶体液晶显示（TFT-LCD）关键材料和部品的控制力，为进一步做大做强平板显示产业奠定良好的基础。

公告强调，TCL集团能否成为最终受让方仍需要通过谈判程序及相关部门审批程序确 定，双方能否在谈判中达成共识并通过相关部门的批准存在重大不确定性。

TCL集团旗下拥有一条8.5代TFT－LCD面板生产线，TCL集团持有面板项目公司华星光电85%股权，三星电子 持有其余15%股权。华星光电已启动二期建设，再建设一条8.5线。有业内人士预期，TCL集团收购深纺织，或是为华星光电借壳上市提前筹划，以打通面板线建设巨额投资的融资渠道。

深纺织A于3月25日起停牌，上一交易日收报9.84元。TCL集团上周五收报2.58元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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