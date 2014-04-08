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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

路透香港4月8日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.755港元<HKD=
 >)
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周一收低166.84点，或1.02%，报16,245.87点。因投资者卖出近期表现较佳
 的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。               
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       157.000    0.85      22984            12.175      -0.37
 中国铝业                       8.990   -0.22      22666             2.789      -0.40
 中国移动                      45.960    0.72     252594            71.284      -0.72
 中国人寿                      42.890    1.54      52383            22.174      -0.12
 中石油                       111.810   -0.44      29346             8.671      -0.33
 中石化                        90.010    0.58      27391             6.980      -0.14
 汇丰控股                      50.310   -1.00    1445146            78.031      -0.60
 中电信                        45.330    0.00      20740             3.515       0.73
 中国联通                      13.590    2.10     153411            10.539       0.18
 兖州煤业                       7.550   -0.26      52883             5.855      -1.26
 华能国际                      40.430    2.28      10298             7.838       0.88
 南方航空                      15.910   -2.21      14906             2.468      -0.10
 东方航空                      16.350   -2.50       6347             2.536       0.63
 中芯国际                       3.760   -4.57      35250             0.583       0.55（完
 ）
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