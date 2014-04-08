《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.755港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周一收低166.84点，或1.02%，报16,245.87点。因投资者卖出近期表现较佳 的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 157.000 0.85 22984 12.175 -0.37 中国铝业 8.990 -0.22 22666 2.789 -0.40 中国移动 45.960 0.72 252594 71.284 -0.72 中国人寿 42.890 1.54 52383 22.174 -0.12 中石油 111.810 -0.44 29346 8.671 -0.33 中石化 90.010 0.58 27391 6.980 -0.14 汇丰控股 50.310 -1.00 1445146 78.031 -0.60 中电信 45.330 0.00 20740 3.515 0.73 中国联通 13.590 2.10 153411 10.539 0.18 兖州煤业 7.550 -0.26 52883 5.855 -1.26 华能国际 40.430 2.28 10298 7.838 0.88 南方航空 15.910 -2.21 14906 2.468 -0.10 东方航空 16.350 -2.50 6347 2.536 0.63 中芯国际 3.760 -4.57 35250 0.583 0.55（完 ）
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha