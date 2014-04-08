金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.2%，报1,002.04点。
中国股汇市：适逢公众假期休市
香港股市：收低0.6%，权重股腾讯跌至10周低点
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拉美股市：巴西股市领涨拉美市场，因周末民意调查显示，现任总统迪尔玛·罗塞夫进一步失去选民支持，投资者押注巴西新总统将实行更加有利于市场的政策。MSCI明晟拉美指数 收高1.58%，报3,276.31点。巴西股市Bovespa指数 大涨2.1%报52,155.28点。
拉美汇市：巴西雷亚尔领涨，因总统支持率下降
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南非股市：大幅下滑，媒体和电商集团Naspers 领跌，因其持股的腾讯 遭遇抛售。Naspers下滑5.8%报1,041.30兰特，为指标Top-40绩优股指数 成份股中跌幅最大个股。Top-40指数收跌1.19%报43,020.25点，综合指数 跌1.01%收报47,857.95点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，投资人静待本周南非经济数据
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印度股市：BSE指数收于逾一周低点，自上周触及纪录高点后已连跌三天，ICICI Bank 等绩优股受大选引起的谨慎心态拖累而下跌。BSE指数 跌0.07%，报22,343.45点，为3月28日以来低点。NSE指数 微涨0.01%，至6,695.05点。
印度汇市：走软，因大选开始引发市场谨慎心态，同时进口商存在美元需求。卢比兑美元 收在60.11/12，上日收盘价为60.08/09。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下挫3.12%收报655.08点。指标RTS指数 收跌3.25%，报1,193.78点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.97%，至35.6420卢布；卢布兑欧元 贬值1.25%，至48.9700卢布。(完) (整理 郑茵; 审校 张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha