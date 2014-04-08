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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:54 BJT

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

路透4月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.2%，报1,002.04点。

中国股汇市：适逢公众假期休市

香港股市：收低0.6%，权重股腾讯跌至10周低点

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拉美股市：巴西股市领涨拉美市场，因周末民意调查显示，现任总统迪尔玛·罗塞夫进一步失去选民支持，投资者押注巴西新总统将实行更加有利于市场的政策。MSCI明晟拉美指数 收高1.58%，报3,276.31点。巴西股市Bovespa指数 大涨2.1%报52,155.28点。

拉美汇市：巴西雷亚尔领涨，因总统支持率下降

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南非股市：大幅下滑，媒体和电商集团Naspers 领跌，因其持股的腾讯 遭遇抛售。Naspers下滑5.8%报1,041.30兰特，为指标Top-40绩优股指数 成份股中跌幅最大个股。Top-40指数收跌1.19%报43,020.25点，综合指数 跌1.01%收报47,857.95点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，投资人静待本周南非经济数据

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印度股市：BSE指数收于逾一周低点，自上周触及纪录高点后已连跌三天，ICICI Bank 等绩优股受大选引起的谨慎心态拖累而下跌。BSE指数 跌0.07%，报22,343.45点，为3月28日以来低点。NSE指数 微涨0.01%，至6,695.05点。

印度汇市：走软，因大选开始引发市场谨慎心态，同时进口商存在美元需求。卢比兑美元 收在60.11/12，上日收盘价为60.08/09。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下挫3.12%收报655.08点。指标RTS指数 收跌3.25%，报1,193.78点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.97%，至35.6420卢布；卢布兑欧元 贬值1.25%，至48.9700卢布。(完) (整理 郑茵; 审校 张荻)
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