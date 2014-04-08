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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:53 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

*工商时报：

--兆丰金 今年首季获利逼近百亿台币。兆丰金发布最新获利统计，截至3月底止，因海外资产大幅扩张，连带拉高利差，带动兆丰金税前获利已达94.21亿台币，税后获利则为80.45亿元，预计前四月获利可正式跨过百亿台币大关。

--第一金控 董事长蔡庆年指出，已开始进行财政部指示的公公并(公股银行合并)报告，由于第一金目前经营模式完备，假设现在的规模可以赚20%，未来规模扩大后一样有信心赚20%，希望在台湾先并一个，然后走出海外，报告将在7月出炉。

--第三方支付业者将可望增加〞汇款〞业务。金管会主委曾铭宗上日亲自主持第三方支付专法的内部定调会议，确定二大方向，一是金流全力支持电子商务发展；二是强化监理，其中业务大幅开放部分，除了O2O、双币别，也同意增开储值帐户间的汇款业务，但这部分仍待与央行进一步协商。

--宏基 低调启动组织调整，据了解，技术长暨笔电事业群共同主管李传威申请退休，已获董事会核准，后续笔电事业群将由事业群总经理林永仁全权负责。宏基执行长陈俊圣上任时，业界就传出宏基将启动换血政策，虽一度遭陈俊圣否认，但实际上已有不少资深员工陆续离开。

*经济日报：

--太阳花学运在占领立法院议场21天后，学生代表上日宣布将〞转守为攻、出关播种〞，预计本周四晚间6时撤出议场。法人指出，股市不确定性因素将因而降低，有利后市。

--财政部长张盛和上日表示，税制缺失助涨房价，可靠〞房地合一课税〞解决。他强调，特种货物及劳务税（奢侈税）已为实价课税打下基础，明年5月施行满四年时，将考虑转型进化，朝房地合一税制努力。

--兆丰金控旗下兆丰证券董事长简鸿文提前申请退休，预定5月起辞卸兆丰证董事长。由于简鸿文一手创办兆丰证，又是兆丰金前身交银金控的发起人之一，更担任三届券商公会理事长，提前退休在兆丰金内部与证券圈，都投下震撼弹。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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