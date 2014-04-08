《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
*工商时报：
--兆丰金 今年首季获利逼近百亿台币。兆丰金发布最新获利统计，截至3月底止，因海外资产大幅扩张，连带拉高利差，带动兆丰金税前获利已达94.21亿台币，税后获利则为80.45亿元，预计前四月获利可正式跨过百亿台币大关。
--第一金控 董事长蔡庆年指出，已开始进行财政部指示的公公并(公股银行合并)报告，由于第一金目前经营模式完备，假设现在的规模可以赚20%，未来规模扩大后一样有信心赚20%，希望在台湾先并一个，然后走出海外，报告将在7月出炉。
--第三方支付业者将可望增加〞汇款〞业务。金管会主委曾铭宗上日亲自主持第三方支付专法的内部定调会议，确定二大方向，一是金流全力支持电子商务发展；二是强化监理，其中业务大幅开放部分，除了O2O、双币别，也同意增开储值帐户间的汇款业务，但这部分仍待与央行进一步协商。
--宏基 低调启动组织调整，据了解，技术长暨笔电事业群共同主管李传威申请退休，已获董事会核准，后续笔电事业群将由事业群总经理林永仁全权负责。宏基执行长陈俊圣上任时，业界就传出宏基将启动换血政策，虽一度遭陈俊圣否认，但实际上已有不少资深员工陆续离开。
*经济日报：
--太阳花学运在占领立法院议场21天后，学生代表上日宣布将〞转守为攻、出关播种〞，预计本周四晚间6时撤出议场。法人指出，股市不确定性因素将因而降低，有利后市。
--财政部长张盛和上日表示，税制缺失助涨房价，可靠〞房地合一课税〞解决。他强调，特种货物及劳务税（奢侈税）已为实价课税打下基础，明年5月施行满四年时，将考虑转型进化，朝房地合一税制努力。
--兆丰金控旗下兆丰证券董事长简鸿文提前申请退休，预定5月起辞卸兆丰证董事长。由于简鸿文一手创办兆丰证，又是兆丰金前身交银金控的发起人之一，更担任三届券商公会理事长，提前退休在兆丰金内部与证券圈，都投下震撼弹。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha