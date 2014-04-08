《全球重要经济事件一览表》--4月8日-4月15日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月8日(二)
费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在由费城联储主持的“提升金融监管审慎标准”会议上讲话(1845)。
华盛顿--美联储理事会举行公开会议，讨论补充杠杆率的规则制定问题(2000)。
罗切斯特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在罗切斯特商会上发表题为“货币政策和经济状况”的讲话(1730)。
奥斯陆--挪威财长Siv Jensen出席由挪威行业游说团体举办的会议(0700)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)提出2014年预算案(0900)
柏林--德国央行总裁魏德曼在德国银行协会就“为稳定欧洲的稳定银行”发表演说(1645)
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就“欧洲和货币”发表演说
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至4月9日)。
4月9日(三)
圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。
华盛顿--巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)。与会演讲者包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等。
华盛顿--欧洲央行执委科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze 高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会(1400)。
华盛顿--欧洲央行执委科尔在由IMF主办的研讨会上，参加小组讨论，议题为在全球相互依存下的资金监管。
伦敦--英国央行举行货币政策会议(至4月10日)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月利率会议纪录(1800)。
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在德国银行业会议上参加小组讨论(0945)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。
4月10日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月11日)。美国财长杰克卢将出席。
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加小组讨论会，题为“大衰退后的中央银行”(1550)。
华盛顿--美国财长杰克卢参加贝塔斯曼基金会举行的会议，主题为“一个失衡的世界：政治太多，主意太少”(1230)。
多伦多--英国央行委员霍尔丹在新经济思维研究所会议上发表演说(2045)。
日本冈山--日本央行审议委员宫尾龙藏会见当地企业领袖(0130)。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
4月11日(五)
多伦多--安大略省财政部长Charles Sousa在多伦多洲际酒店发表演讲(1600)。
东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。
4月13日(日)
华盛顿--欧洲央行执委科尔出席国际货币基金组织(IMF)主办的“新常态下的货币政策”会议，参加主题为“正常时期央行是否应继续盯住长期债券收益率”的小组讨论(1930)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致开幕辞(1300)
美国班戈--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)
美国法哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha