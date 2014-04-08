路透调查：交易商预期欧洲央行启动量化宽松的机率为40%

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透4月7日 - 路透对欧元货币市场交易商进行的调查显示，随着欧洲央行努力提高通胀并支持疲弱的经济复苏，该央行有可能开始直接购买公债。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧央行管委会本月维持政策不变，但同时也的确讨论了印钞以购买资产的可能性，不过对实施这一举措仍存有顾虑。
“比如，考虑到我们的机构和金融构成与美国差别巨大，如何设计量化宽松是个问题，”德拉吉在上周的记者会上表示。
对21位欧元货币市场交易商的调查预估中值显示，欧洲央行开始量化宽松的可能性为40%。路透1月时对分析师的调查显示，实施量化宽松的机率为18%。
在回答实施时间问题时，除了一位交易商外其余都认为会在10月前开始。上月欧元区通胀年率降至四年低点0.5%，与欧央行接近但略低于2.0%的目标水准相去甚远。
“欧央行会推出量化宽松，以提升通胀预期。越早实施该举措越好，因为通胀预期在一定程度上是基于对货币政策的预期，”一位欧元货币市场交易商指出。(完) (编译 李爽; 审校 王翔琼/龚芳)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)