路透调查：交易商预期欧洲央行启动量化宽松的机率为40%

路透4月7日 - 路透对欧元货币市场交易商进行的调查显示，随着欧洲央行努力提高通胀并支持疲弱的经济复苏，该央行有可能开始直接购买公债。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧央行管委会本月维持政策不变，但同时也的确讨论了印钞以购买资产的可能性，不过对实施这一举措仍存有顾虑。

“比如，考虑到我们的机构和金融构成与美国差别巨大，如何设计量化宽松是个问题，”德拉吉在上周的记者会上表示。

对21位欧元货币市场交易商的调查预估中值显示，欧洲央行开始量化宽松的可能性为40%。路透1月时对分析师的调查显示，实施量化宽松的机率为18%。

在回答实施时间问题时，除了一位交易商外其余都认为会在10月前开始。上月欧元区通胀年率降至四年低点0.5%，与欧央行接近但略低于2.0%的目标水准相去甚远。