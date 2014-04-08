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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:02 BJT

中国个股：高金食品公布重组方案，印纪传媒60亿借壳上市

路透上海4月8日 - 停牌逾半年的四川高金食品股份有限公司 周二公布重大重组方案，将置入印纪影视娱乐传媒有限公司100%股权，其按收益法的评估值作价60.1亿元，从而正式跨入影视传媒行业。

刊登在深圳证券交易所网站的公告称，此次置入资产置换后的差额部分约53.67亿元，按照本次发行股份的发行价格5.98元/股计算，高金食品需发行A股股票8.97亿股。

交易完成后，高金食品将持有印纪传媒100%的股权，公司的控股股东和实际控制人将变更为印纪传媒控股股东肖文革，合计持有公司77.95%股份。公告称，交易尚待证监会等核准。

根据交易双方承诺，如本次重大资产重组于2014年内实施完毕，则印纪传媒在2014-2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于4.29亿元、5.58亿元、7.19亿元。

若重组于2015年年内实施完毕，则利润补偿保证期间为2015-2017年，2015年度和2016年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2017年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于7.82亿元和7.16亿元。

资料显示，印纪传媒的主营业务为整合营销服务，并通过兼营影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务，为客户提供品牌化的娱乐营销服务。

高金食品股票于2013年10月9日起停牌，停牌前收报6.69元。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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