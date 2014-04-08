中国个股：高金食品公布重组方案，印纪传媒60亿借壳上市

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 停牌逾半年的四川高金食品股份有限公司 周二公布重大重组方案，将置入印纪影视娱乐传媒有限公司100%股权，其按收益法的评估值作价60.1亿元，从而正式跨入影视传媒行业。
刊登在深圳证券交易所网站的公告称，此次置入资产置换后的差额部分约53.67亿元，按照本次发行股份的发行价格5.98元/股计算，高金食品需发行A股股票8.97亿股。
交易完成后，高金食品将持有印纪传媒100%的股权，公司的控股股东和实际控制人将变更为印纪传媒控股股东肖文革，合计持有公司77.95%股份。公告称，交易尚待证监会等核准。
根据交易双方承诺，如本次重大资产重组于2014年内实施完毕，则印纪传媒在2014-2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于4.29亿元、5.58亿元、7.19亿元。
若重组于2015年年内实施完毕，则利润补偿保证期间为2015-2017年，2015年度和2016年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2017年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于7.82亿元和7.16亿元。
资料显示，印纪传媒的主营业务为整合营销服务，并通过兼营影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务，为客户提供品牌化的娱乐营销服务。
高金食品股票于2013年10月9日起停牌，停牌前收报6.69元。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha