国际油市：美国原油期货报约100.80美元，因乌克兰紧张情势再起

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。
乌克兰表示，之前乌克兰东部主要讲俄语的三个工业中心城市发生了抗议者占领政府大楼，这是克里米亚事件的翻版。克里米亚上月脱乌入俄。美国周一称，制裁已经开始影响到俄罗斯经济。
对伊朗和西方国家之间紧张关系缓解的预期限制油价涨势。之前伊朗表示，希望本周会取得充分进展，可以使协商者在5月中旬前拟定最终协议，解决就核计划的长久争端。
伊朗和六大国周二和周三将在维也纳举行新一轮协商，以在7月20日前就如何解决已持续10年之久的僵局达成全面协议。
路透对四位分析师的初步调查周一显示，美国商业原油库存上周料上升，成品油库存或下降。
调查显示，4月4日止当周原油库存料平均增加190万桶。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别在周二和周三公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 孙茉莉/王翔琼/张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha