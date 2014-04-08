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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:58 BJT

国际油市：美国原油期货报约100.80美元，因乌克兰紧张情势再起

乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。

乌克兰表示，之前乌克兰东部主要讲俄语的三个工业中心城市发生了抗议者占领政府大楼，这是克里米亚事件的翻版。克里米亚上月脱乌入俄。美国周一称，制裁已经开始影响到俄罗斯经济。

对伊朗和西方国家之间紧张关系缓解的预期限制油价涨势。之前伊朗表示，希望本周会取得充分进展，可以使协商者在5月中旬前拟定最终协议，解决就核计划的长久争端。

伊朗和六大国周二和周三将在维也纳举行新一轮协商，以在7月20日前就如何解决已持续10年之久的僵局达成全面协议。

路透对四位分析师的初步调查周一显示，美国商业原油库存上周料上升，成品油库存或下降。

调查显示，4月4日止当周原油库存料平均增加190万桶。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别在周二和周三公布库存报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/李爽 审校 孙茉莉/王翔琼/张荻)
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