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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 08:57 BJT

全球金市：股市走软推动金价小升，但仍低于1,300美元

专注于矿业的私募股权公司Waterton Global Resource Management的最新旗舰贵金属基金已募集10.16亿美元资金。

贝莱德称，由于利率稳定且价格上涨，黄金ETP基金第一季经历了一次“动能转变”。据贝莱德数据，黄金ETP在3月吸引了约6.26亿美元，该季度吸引了1.54亿美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 王兴亚/侯向明/李爽)
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