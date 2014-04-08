《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
**上海证券报**
--中国高金食品 公布的重组方案显示，拟置出现有业务，代之以影视传媒类资产，即评估值逾60亿元人民币的印纪传媒100%股权。
**证券时报**
--据了解，股权众筹行业正在等待证监会的指导意见落地，具体或在5月出台。
**金融时报**
--发改委发布今年棉花目标价格为19,800元人民币/吨。
**每日经济新闻**
--近日浙江省安吉县人民法院发布公告，已裁定受理浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组。而该公司于2013年1月23日发行了6,000万元的中小企业私募债，期限两年，利率11%。该期债担保包括第三方担保、抵押担保和公司实际控制人担保三项。
**东方早报**
--国家能源局发布通知称，2014年全国计划淘汰煤矿1,725处,淘汰煤炭落后产能11,748万吨。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha