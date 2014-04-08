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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**上海证券报**

--中国高金食品 公布的重组方案显示，拟置出现有业务，代之以影视传媒类资产，即评估值逾60亿元人民币的印纪传媒100%股权。

**证券时报**

--据了解，股权众筹行业正在等待证监会的指导意见落地，具体或在5月出台。

**金融时报**

--发改委发布今年棉花目标价格为19,800元人民币/吨。

**每日经济新闻**

--近日浙江省安吉县人民法院发布公告，已裁定受理浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组。而该公司于2013年1月23日发行了6,000万元的中小企业私募债，期限两年，利率11%。该期债担保包括第三方担保、抵押担保和公司实际控制人担保三项。

**东方早报**

--国家能源局发布通知称，2014年全国计划淘汰煤矿1,725处,淘汰煤炭落后产能11,748万吨。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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