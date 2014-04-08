港报财经评论：资金续避难，集中买落后--信报4月8日

资金续避难，集中买落后/ 习广思

中国终于推出“微刺激”措施，为本周三出台的多项经济数据“打底”。中国内地首季经济增长放缓，受惠刺激措施，第二季经济有望回稳。然而，这一刻期待中国大幅度放水刺激经济已不切实际，观乎中国内地推出的“微刺激”措施，便显示出中国既想稳定经济，亦希望推动改革步伐。在多项“微刺激”措施中，国务院总理李克强着重支持小型企业，提高税务优惠，正好呼应中国以稳定就业为目标的政策。其次，由国企改革到铁路投资，中国内地都强调金融市场和工具，以及至资本市场的“国六条”出现，均反映中国希望重整与开放资本市场，化解融资困境及金融风险。至于针对房地产的双向调控，反映中国内地托市意欲不大；反之，改革意向较为明显。

尽管中国内地改革步伐缓慢，但有部分投资者愿意入市检便宜货，认为这批旧经济股份便宜得不合理。中国内地A股昨天休市，国指持续上升，全日支撑大市；相反，以科技股为首的动力股全面下跌，科网、手游、濠赌、风电、医药无一幸免。恒指昨天下跌132点，收报22,377点；大市成交额576亿港元。腾讯 正股及窝轮成交额近66.6亿港元，占去大市成交额11.5%，成为市场焦点。然而，腾讯跌穿500港元重要心理关口后，股价未见反弹，有感后市不甚乐观。中资旧经济股中，水泥、电力及汽车股均有升幅，这批低估值股票充当着避风港。

当一个投资主题被掀起，市场上往往跟风者众，当亢奋情绪冷静下来后，投资者又不见得会继续看好，这就是股市的一大特色。过去一段时间，“两马”四出投资，带来股市“金手指”效应，被两者点中的股票，皆成为热炒股。近期科网热潮冷却；加上阿里巴巴部署上市，有人质疑其并购策略，甚至忧虑其企业管治质素。新兴市场之父麦朴思直言没有兴趣投资阿里巴巴IPO，理由是担心其企业管治。近期获阿里巴巴入股的三只股份：中信21世纪 、文化传播中国 及银泰商业 的股价均下跌，中信21世纪昨天下跌8%，收报5.14港元。自3月下旬开始，动力股股价持续下滑，例如生物科技股、科网股、濠赌股、新能源股、医药股等。(B01)

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美息上调时间难料，美元难望大升/ 苏子

根据路透最新的调查显示，有逾40%的债市交易商不约而同预期联储局将于明年上半年首次加息，大幅高于上次调查的仅逾20%；同时，不少华尔街的公司均预期联储局首次加息时，将把利率从目前的0至0.25％直接上调至0.5％，但有公司预期联储局会先取消上述的利率目标区后，才开始把息口上调0.25％。目前市场看来似乎有充分心理准备迎接美国提早进入加息周期，由于市场相信美国是基于经济正在重拾活力而迫于提前加息，因此市场反应尚算正面，避险情绪未见因此飙升，可惜亦未见有积极的买盘把美元伺机大幅推高。

其实不少市场人士早已预料到美息迟早会进入上调周期，回复至正常水平，因此大部分分析员也相信美股将因此向下作出深度的调整，而美元则大幅走高，重拾牛市般的上升动力。结果却是美股继续呈异常强势的表现，美元基本上是窄幅上落，走势完全可用沉闷两个字来形容。不过，在一个新的趋势诞生之前，价位的走势却往往陷入一段漫长时间欠缺方向的沉闷局面。记得十余年前金价由熊市走入牛市前夕的表现正是如此，当时香港甚至有某大汇商取消其有关伦敦金的交易部门，故当时金市之淡静可想而知。前年第四季之前，日圆汇价在正式进入大跌市之前，其表现同样是沉闷得可怕。直至有安倍经济学的出现，日圆才正式大跌！

因此，目前美元的沉闷局面，对于那些有足够耐性迎接美元即将来临大牛市的美元看好的投资者而言，当有好消息刺激美元上升破位，市场最终定会给予他们数以十倍计的回报。目前美元的走势，看来要待联储局真的宣布加息时，待“好消息”成真后，才会正式展开大升浪。现阶段看，由于仍有不少市场人士怀疑联储局是否有条件加息，少数分析员更相信，联储局甚至可能仍会继续维持QE措施，只是规模大减而已，否则美国经济只会再陷衰退；因此，在一些市场人士对美国经济的复苏动力存有怀疑态度的大前提下，相信正是目前美元仍未能正式展开大升浪的主因。(B10)