《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
*明报：
--“赌王”何鸿燊爱将、澳门博彩 行政总裁苏树辉首次申报持有创业板上市公司汉华专业 约六成股权，股份市值1.62亿港元。
--中信21世纪 特别股东大会通过由阿里巴巴IPO-ALIB.N收购公司54.33%股权之决议。
*星岛日报：
--按揭证券公司总裁李令翔称，虽然楼价已由高位回落约5%，但由于现时楼市风险仍高，为有效管理风险，将于下月起收紧安老按揭（即逆按揭）的转按优惠。
--新地 发展的新界粉岭全新楼盘珑山1号加快推售步伐，预料本周内有机会开出售价，首批涉及五十伙单位。
*苹果日报：
--恒生 执行董事兼零售银行及财富管理业务主管陈力生表示，今年该行会继续拓展销售业务，在硬件及软件方面均会作出投资，并增聘200人。
--市区重建局于九龙土瓜湾新山道项目共接获8份标书，入标者包括万科 旗下万科置业 ，这是万科置业首次入标市建局项目，公司未来亦考虑在香港寻找其他发展机会。
*东方日报：
--两只停牌中股份--旭光高新材料 以及蜡笔小新食品 或因停牌超过债务条约限制而触发违约，蜡笔小新对此回应称，正申请取得债务条约的豁免。
--内地传媒引述创维数码 创始人兼顾问、南京金龙董事长黄宏生称，南京金龙正按计划推进在武汉投资20亿元人民币生产新能源车的项目。
*文汇报：
--和黄 年报显示，去年整个董事会的总酬金4.25亿港元，按年升4%，其中亚洲首富李嘉诚左右手、集团董事总经理霍建宁加薪919万港元或5%，至1.88亿港元，再度成为香港上市公司“打工皇帝”。
--卡撒天娇 与从事以窗帘产品为主的日本五洋Intex株式会社签订业务合作协议，卡撒天娇的产品将由五洋独家于日本销售，而五洋的产品将由卡撒天娇独家于中国内地、香港、澳门和台湾（大中华地区）销售。
*大公报：
--拥有长实 主席李嘉诚、微软 创办人Bill Gates、雅虎 创办人杨致远为股东的美国人造鸡蛋生产公司Hampton Creek，其创办人兼行政总裁Josh Tetrick表示，公司计划在4年之内在香港上市。
--国美电器 公布从市场上回购2,000万股股份，每股最高价1.31港元，最低1.3港元，涉及金额2,616.4万港元。（完）
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha