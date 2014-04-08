《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

*明报：

--“赌王”何鸿燊爱将、澳门博彩 行政总裁苏树辉首次申报持有创业板上市公司汉华专业 约六成股权，股份市值1.62亿港元。

--中信21世纪 特别股东大会通过由阿里巴巴IPO-ALIB.N收购公司54.33%股权之决议。

*星岛日报：

--按揭证券公司总裁李令翔称，虽然楼价已由高位回落约5%，但由于现时楼市风险仍高，为有效管理风险，将于下月起收紧安老按揭（即逆按揭）的转按优惠。

--新地 发展的新界粉岭全新楼盘珑山1号加快推售步伐，预料本周内有机会开出售价，首批涉及五十伙单位。

*苹果日报：

--恒生 执行董事兼零售银行及财富管理业务主管陈力生表示，今年该行会继续拓展销售业务，在硬件及软件方面均会作出投资，并增聘200人。

--市区重建局于九龙土瓜湾新山道项目共接获8份标书，入标者包括万科 旗下万科置业 ，这是万科置业首次入标市建局项目，公司未来亦考虑在香港寻找其他发展机会。

*东方日报：

--两只停牌中股份--旭光高新材料 以及蜡笔小新食品 或因停牌超过债务条约限制而触发违约，蜡笔小新对此回应称，正申请取得债务条约的豁免。

--内地传媒引述创维数码 创始人兼顾问、南京金龙董事长黄宏生称，南京金龙正按计划推进在武汉投资20亿元人民币生产新能源车的项目。

*文汇报：

--和黄 年报显示，去年整个董事会的总酬金4.25亿港元，按年升4%，其中亚洲首富李嘉诚左右手、集团董事总经理霍建宁加薪919万港元或5%，至1.88亿港元，再度成为香港上市公司“打工皇帝”。

--卡撒天娇 与从事以窗帘产品为主的日本五洋Intex株式会社签订业务合作协议，卡撒天娇的产品将由五洋独家于日本销售，而五洋的产品将由卡撒天娇独家于中国内地、香港、澳门和台湾（大中华地区）销售。

*大公报：

--拥有长实 主席李嘉诚、微软 创办人Bill Gates、雅虎 创办人杨致远为股东的美国人造鸡蛋生产公司Hampton Creek，其创办人兼行政总裁Josh Tetrick表示，公司计划在4年之内在香港上市。

--国美电器 公布从市场上回购2,000万股股份，每股最高价1.31港元，最低1.3港元，涉及金额2,616.4万港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞