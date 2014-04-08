《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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4月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。
华盛顿--IMF举行关于”世界经济前景“的记者会，IMF经济顾问兼研究部主管布兰查德(Olivier Blanchard)参加。
海南--博鳌亚洲论坛2014年年会，主题是“亚洲的新未来，寻找和释放新的发展动力”(至4月11日)。发言人包括亚洲开发银行副行长Stephen Groff、中国国家开发银行行长郑之杰、国家开发银行副行长赵晓宇及中国财政部部长楼继伟。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
4月9日(三)
圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。
华盛顿--世界银行行长金墉参加世行举办的“叙利亚危机：适应的艺术”(1530)。
华盛顿--IMF举行研讨会，议题为“非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表开幕致辞(1300)。
华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月10日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁召开会议(至4月11日)。美国财政部长杰克卢出席。
华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行副总裁兼首席经济学家Mthuli Ncube参加“谈论数据革命”的讨论会(1400)。
华盛顿--世界银行集团的常务副行长英卓华参加“年轻人从阿拉伯之春中获得什么”的讨论会(1430)。
华盛顿--印度央行总裁拉詹在布鲁金斯学会就“全球货币政策：来自新兴市场的看法”发表讲话(1530)。
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、巴西央行总裁Alexandre Tombini以及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在布鲁金斯学会就“经济大衰退之后的央行业务”进行讨论(1550)。
华盛顿--世界银行行长金墉、联合国秘书长潘基文参加“2030年消除贫穷-千禧时代应对挑战”的讨论(1600)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加IMF举办的“全球经济对话”(1800)。
华盛顿--IMF副总裁朱民和智利央行总裁Rodrigo Vergara参与“新兴市场的金融深化”的讨论。(1830)
华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文、挪威外长Borge Brende、塞内加尔财长Amadou Ba参与“2014年学习所有研讨会：投资于更亮丽的未来”的小组讨论(1830)。
利马--秘鲁央行举行利率政策会议(2100)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。
4月11日(五)
华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha