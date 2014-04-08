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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月8日-4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。

华盛顿--IMF举行关于”世界经济前景“的记者会，IMF经济顾问兼研究部主管布兰查德(Olivier Blanchard)参加。

海南--博鳌亚洲论坛2014年年会，主题是“亚洲的新未来，寻找和释放新的发展动力”(至4月11日)。发言人包括亚洲开发银行副行长Stephen Groff、中国国家开发银行行长郑之杰、国家开发银行副行长赵晓宇及中国财政部部长楼继伟。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

4月9日(三)

圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。

华盛顿--世界银行行长金墉参加世行举办的“叙利亚危机：适应的艺术”(1530)。

华盛顿--IMF举行研讨会，议题为“非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表开幕致辞(1300)。

华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

4月10日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁召开会议(至4月11日)。美国财政部长杰克卢出席。

华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行副总裁兼首席经济学家Mthuli Ncube参加“谈论数据革命”的讨论会(1400)。

华盛顿--世界银行集团的常务副行长英卓华参加“年轻人从阿拉伯之春中获得什么”的讨论会(1430)。

华盛顿--印度央行总裁拉詹在布鲁金斯学会就“全球货币政策：来自新兴市场的看法”发表讲话(1530)。

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、巴西央行总裁Alexandre Tombini以及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在布鲁金斯学会就“经济大衰退之后的央行业务”进行讨论(1550)。

华盛顿--世界银行行长金墉、联合国秘书长潘基文参加“2030年消除贫穷-千禧时代应对挑战”的讨论(1600)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加IMF举办的“全球经济对话”(1800)。

华盛顿--IMF副总裁朱民和智利央行总裁Rodrigo Vergara参与“新兴市场的金融深化”的讨论。(1830)

华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文、挪威外长Borge Brende、塞内加尔财长Amadou Ba参与“2014年学习所有研讨会：投资于更亮丽的未来”的小组讨论(1830)。

利马--秘鲁央行举行利率政策会议(2100)。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。

4月11日(五)

华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

4月15日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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